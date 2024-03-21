Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü şampiyon oldu

Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü şampiyon oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mart 2024 20:21
Son güncelleme 21 Mart 2024 00:21
Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde şampiyonluğa İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü ulaştı.

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen "Dörtlü Final" organizasyonunun final maçında İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübü, Sarıçam Belediye Spor Kulübünü 25-23 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyon olan İstanbul Teknik Üniversiteliler Spor Kulübüne kupa ve madalyalarını, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

Öte yandan Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü 31-30 mağlup eden Hopa Gençlik ve Spor Kulübü ligi üçüncü bitirdi.

Dörtlü Final'de yer alan ekipler, Hentbol Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery