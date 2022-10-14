Hatayspor, İstanbul'a tam kadro geliyor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ligde oynadığı son iki maçını kazanan bordo-beyazlı ekip, 9. haftayı 7 puanla 17. sırada tamamladı.
Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Bordo-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ligde oynadığı son iki maçını kazanan bordo-beyazlı ekip, 9. haftayı 7 puanla 17. sırada tamamladı.
Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Bordo-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp hava yoluyla İstanbul'a gidecek.
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