Hatayspor, ikinci etap çalışmalarına Erzurum'da başladı

Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, ikinci etap çalışmalarına Erzurum'da başladı
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13 Temmuz 2022 15:16
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı.

Hatayspor, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren antrenmanda futbolcular, dayanıklılık testinden geçtikten sonra dar alan çalışması yaptı.

Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

 

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