Hatayspor, Fatih Kurucuk ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Hatayspor, Fatih Kurucuk ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Fatih Kurucuk ile yollarını ayırdı
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17 Haziran 2022 20:36
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Fatih Kurucuk ile yollarını ayırdıklarını bildirdi.

Bordo-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Fatih Kurucuk ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Fatih Kurucuk'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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