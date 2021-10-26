Hatayspor'da Beşiktaş hazırlıkları başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 15 dakika sürdü.