Eski Miami Heat takım arkadaşları Dwyane Wade ve Udonis Haslem, Instagram Canlı yayınında, Jimmy Butler'ın Wade'in önerisine dayanarak yaz döneminde Heat'e katılmasını ve Butler'ın "manyak" olduğunu konuştular.



Haslem, "Bana onun deli olduğunu söylemiştin. Ama manyak olduğunu söylememiştin." şeklinde konuştu.



Butler ve Wade, Miami'de birlikte oynamamıştı, ancak Wade'in 2016-17 sezonunda Chicago Bulls'un bir üyesi olarak, kısa bir süre boyunca takım arkadaşları olmuşlardı.



Wade, Butler'la ilgili "Sizi uyarmaya çalıştım. Dedim ki 'Dinleyin, O her yönüyle tam bir Miami'li. Delinin teki'." ifadelerini kullandı.



WADE'İN ROLÜNÜN BÜYÜK OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ



Takıma giriş basın toplantısında Butler, gazetecilere verdiği demeçte Wade'in onu Heat'e katılmaya ikna etmede önemli bir rol oynadığını söylemişti:



"3 numara bana 'Bu kültür sana uyuyor' demişti. Şimdiye dek harika. Buradaki herkes, herkesin daha çok iyi olmasını istiyor. Yıllar boyunca hayranların Wade'i nasıl kucakladığını gördüm ve bunun bir parçası olmak istedim. Bunu tekrar yapmak istiyorum. Kaldığı yerden devam etmek istiyorum."



Butler 2017 yılında Minnesota Timberwolves'a takas edilmiş ve takımı 14 yıldan sonra ilk kez playofflara çıkarmıştı.



Heat ile ilk sezonunda Butler, sahanın her iki ucunda da yıldız oldu. Kariyerinde beş kez All-Star olan Butler, 2019-20 sezonu koronavirüs nedeniyle askıya alınmadan önce, 54 maçta 20.2 sayı, 6.6 ribaund ve 6.1 asistle oynuyordu.



