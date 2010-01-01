Haslem: "Þampiyonluklarýmýza, gereken deðeri göstermedik"

Miami Heat'in veteran oyuncusu Udonis Haslem, takýmýn 2010'lu yýllarýn baþýndaki þampiyonluk maratonlarýna gereken deðeri göstermediðini söyledi.



Kariyerinde üç kez þampiyonluk kazanan ve son iki zaferi 2012 ve 2013'te gelen Haslem, Heat ekibinde dört kez üst üste Final serisi gördüðünde yanýnda LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh gibi yýldýz takým arkadaþlarýna sahipti.



Haslem bu anýlarý halen güzel bir þekilde hatýrlýyor olsa da, takýmýnýn arka arkaya þampiyonluk kazandýklarý dönem için ayný hislere sahip olup olmadýðýndan emin deðil:



"Olmasý gerektiði gibi takdir ettiðimizi düþünmüyorum. Ve bunu dürüstçe söylüyorum. Takýmýmýzý, maratonumuzu ve baþarýmýzý düþününce... Tabii ki hiçbirine gereken deðeri göstermediðimizi söylemiyorum, ama bu kýsa sürede dört kez finallere çýkýp edindiðimiz baþarýyý, düþündüðümüz gibi baðrýmýza bastýðýmýzý sanmýyorum.



Bu muhtemelen bir hataydý. Sanýrým biraz daha sevgiyle yaklaþmalýydýk ve sürecin tadýný çýkarmalýydýk. Sadece çalýþmaya odaklanmýþtýk ve sonraki yýl bu baþarýya tekrar ulaþtýðýmýzda, tadýný çýkarmak için hiç zaman ayýrmamýþtýk.



Bizden her yýl Finallere yükselmemiz, birlikte kalmamýz, saðlýklý olmamýz ve asla daðýlmamamýz bekleniyordu."



