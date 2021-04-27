Hasan Kartal: 'Galatasaray'la değil, yöneticileriyle problemimiz var'

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, Galatasaray'la ilgili soruya yanıt verdi.Hasan Kartal, A Spor'a yaptığı açıklama sırasında "Zaman zaman Galatasaray maçlarında sinirli oluyorsunuz" sözleri üzerine "Son Galatasaray maçında sinirli değildim. Aramızda bazı olaylar oldu. Bu sebeplerden problemler oldu. Galatasaray camiası ile değil, yönetimdeki arkadaşlarla sıkıntımız var. Neden Rize, Galatasaray'ı sevmesin." dedi.Açıklamalarına devam eden Hasan Kartal "Vedat Muriqi ve Oğulcan Çağlayan'dan kalma sıkıntılar. Vedat ile bizden habersiz görüştüler, Aynı şeyi Oğulcan'da da yaptılar. Oğulcan genç, nereye çekerseniz, oraya gider. 6 maç kala ayartmaya çalıştılar. Arkadan dolanmak yanlış." diye konuştu.