Hasan Çavuşoğlu: 'Bakasetas'ı Türkiye'den kimse alamaz'

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Çağdaş Atan tercihini ve oyuncuları hakkındaki transfer iddilarını yanıtladı.Bakasetas için de iddialı bir açıklama yaptı.Çavuşoğlu, Welinton için; "" dedi.Hoca tercihini değerlendiren başkan; "" dedi.Caulker-Fenerbahçe iddiaları için ise;"" dedi.Bakasetas için konuşan Hasan Çavuşoğlu; "" dedi.Genç Emin Bayram iddialarına yanıt veren başkan; "" dedi.