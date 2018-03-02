Harry Kewell'dan şaşırtan itiraf ve Rijkaard!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve İngiltere 2. Ligi ekiplerinden Crawley Town'ın menajerliğini yapan Harry Kewell, Ada basınına verdiği röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Harry Kewell, teknik direktör olmayı futbolcu olmaktan çok daha sevdiğini söylerken, Galatasaray'da beraber çalıştığı Rijkaard'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Crawley Town'da menajer olarak görev yapan Kewell ilk olarak hocalık kariyeri hakkında ''Dürüst olmak gerekirse teknik direktörlük yapmayı, oynamaktan daha çok seviyorum. Saha kenarında düşündüklerimi oyuncularıma aktarıp, bunların sahada gerçekleşmesini görmek beni çok mutlu ediyor. Açıkçası futbol oynamayı özlemedim. Hocalık daha keyifli'' ifadelerini kullandı.
''FAVORİM TEKNİK DİREKTÖRÜM FRANK RIJKAARD''
Kendisinin gelişiminde katkısı olan hocaları sayan Kewell, Galatasaray'da teknik direktörlüğünü yapan Rijkaard'ın önemini anlatırken, ''Eminim eski takım arkadaşlarıma sorsanız size 'Harry, teknik direktör olabilecek en son insandır' derler. Neden böyle bilmiyorum ama eminim. Bugün burada olmamı eski hocalarıma borçluyum. Çok iyi öğretmenlerim oldu. Leeds United'da George Graham, Gerard Houllier, Rafa Benitez, Guus Hiddink'den çok şey öğrendim. Ama favori teknik direktörüm Galatasaray'daki Frank Rijkaard'dı. O futbola bakış açımı farklı bir seviyeye çıkardı. Daha önce hiçbir hocamda görmediğim fikirleri vardı. Antrenmanları bile etkileyiciydi. Sahada hiçbir zaman onun için oynadığım dönem dışında o kadar keyif almadım'' dedi.
Harry Kewell'ın çalıştırdığı Crawley Town İngiltere 2. Ligi'nde 51 puanla 11. sırada yer alıyor.
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Harry Kewell, teknik direktör olmayı futbolcu olmaktan çok daha sevdiğini söylerken, Galatasaray'da beraber çalıştığı Rijkaard'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Crawley Town'da menajer olarak görev yapan Kewell ilk olarak hocalık kariyeri hakkında ''Dürüst olmak gerekirse teknik direktörlük yapmayı, oynamaktan daha çok seviyorum. Saha kenarında düşündüklerimi oyuncularıma aktarıp, bunların sahada gerçekleşmesini görmek beni çok mutlu ediyor. Açıkçası futbol oynamayı özlemedim. Hocalık daha keyifli'' ifadelerini kullandı.
''FAVORİM TEKNİK DİREKTÖRÜM FRANK RIJKAARD''
Kendisinin gelişiminde katkısı olan hocaları sayan Kewell, Galatasaray'da teknik direktörlüğünü yapan Rijkaard'ın önemini anlatırken, ''Eminim eski takım arkadaşlarıma sorsanız size 'Harry, teknik direktör olabilecek en son insandır' derler. Neden böyle bilmiyorum ama eminim. Bugün burada olmamı eski hocalarıma borçluyum. Çok iyi öğretmenlerim oldu. Leeds United'da George Graham, Gerard Houllier, Rafa Benitez, Guus Hiddink'den çok şey öğrendim. Ama favori teknik direktörüm Galatasaray'daki Frank Rijkaard'dı. O futbola bakış açımı farklı bir seviyeye çıkardı. Daha önce hiçbir hocamda görmediğim fikirleri vardı. Antrenmanları bile etkileyiciydi. Sahada hiçbir zaman onun için oynadığım dönem dışında o kadar keyif almadım'' dedi.
Harry Kewell'ın çalıştırdığı Crawley Town İngiltere 2. Ligi'nde 51 puanla 11. sırada yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın