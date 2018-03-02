  •  
    Ali Koç'un gündeme damga vuran videosu
  •  
    "Teknik direktör için üç ADAY belirlenmiştir.."
  •  
    Büyüka'dan Koç iddiası; "Yine 50 bin kişi olacak"
  •  
    Koç'un başkan olması sonrası Galatasaray?
  •  
    Denizli'den Koç gerçeği; "Çok sinirlidir ama..."

Harry Kewell'dan şaşırtan itiraf ve Rijkaard!

Crawley Town Menajeri Harry Kewell, teknik direktörlük kariyeri hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Harry Kewell'dan şaşırtan itiraf ve Rijkaard!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mart 2018 16:25
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve İngiltere 2. Ligi ekiplerinden Crawley Town'ın menajerliğini yapan Harry Kewell, Ada basınına verdiği röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Harry Kewell, teknik direktör olmayı futbolcu olmaktan çok daha sevdiğini söylerken, Galatasaray'da beraber çalıştığı Rijkaard'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Crawley Town'da menajer olarak görev yapan Kewell ilk olarak hocalık kariyeri hakkında ''Dürüst olmak gerekirse teknik direktörlük yapmayı, oynamaktan daha çok seviyorum. Saha kenarında düşündüklerimi oyuncularıma aktarıp, bunların sahada gerçekleşmesini görmek beni çok mutlu ediyor. Açıkçası futbol oynamayı özlemedim. Hocalık daha keyifli'' ifadelerini kullandı.

''FAVORİM TEKNİK DİREKTÖRÜM FRANK RIJKAARD''



Kendisinin gelişiminde katkısı olan hocaları sayan Kewell, Galatasaray'da teknik direktörlüğünü yapan Rijkaard'ın önemini anlatırken, ''Eminim eski takım arkadaşlarıma sorsanız size 'Harry, teknik direktör olabilecek en son insandır' derler. Neden böyle bilmiyorum ama eminim. Bugün burada olmamı eski hocalarıma borçluyum. Çok iyi öğretmenlerim oldu. Leeds United'da George Graham, Gerard Houllier, Rafa Benitez, Guus Hiddink'den çok şey öğrendim. Ama favori teknik direktörüm Galatasaray'daki Frank Rijkaard'dı. O futbola bakış açımı farklı bir seviyeye çıkardı. Daha önce hiçbir hocamda görmediğim fikirleri vardı. Antrenmanları bile etkileyiciydi. Sahada hiçbir zaman onun için oynadığım dönem dışında o kadar keyif almadım'' dedi.

Harry Kewell'ın çalıştırdığı Crawley Town İngiltere 2. Ligi'nde 51 puanla 11. sırada yer alıyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için