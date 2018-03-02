Harry Kewell'dan şaşırtan itiraf ve Rijkaard!

''FAVORİM TEKNİK DİREKTÖRÜM FRANK RIJKAARD''

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Bir dönem'da da forma giyen ve İngiltere 2. Ligi ekiplerinden'ın menajerliğini yapan, Ada basınına verdiği röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.Harry Kewell, teknik direktör olmayı futbolcu olmaktan çok daha sevdiğini söylerken,'da beraber çalıştığı'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.Crawley Town'da menajer olarak görev yapan Kewell ilk olarak hocalık kariyeri hakkındaifadelerini kullandı.Kendisinin gelişiminde katkısı olan hocaları sayan Kewell, Galatasaray'da teknik direktörlüğünü yapan Rijkaard'ın önemini anlatırken,dedi.Harry Kewell'ın çalıştırdığı Crawley Town İngiltere 2. Ligi'nde 51 puanla 11. sırada yer alıyor.