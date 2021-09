Harden: "Sözleşmemi uzatmakta acele etmeyeceğim"

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, takımla sözleşmesini uzatma kararıyla ilgili acele etmek istemediğini söyledi.



ESPN'den Malika Andrews ile konuşan Harden, bu karar için acele etmediğini, ancak Kevin Durant ve Kyrie Irving'den ayrılmanın "çok zor" olacağını da sözlerine ekledi:



"Kariyerim boyunca sanırım daha önce hiç serbest oyuncu olmamıştım. Her zaman sadık kalarak sözleşmelerimi uzatmıştım. Şimdi ise biraz ağırdan almak istiyorum. Burayı, hatta Kevin Durant ve Kyrie Irving'i terk etmek, aşırı zor olur. Bu sezon yalnızca şampiyonluk kazanmaya odaklanmak istiyorum. Kalan her şeyi akışına bırakacağım."



Şu an itibariyle Harden, 2022-23 sezonu için oyuncu opsiyonunu reddederse önümüzdeki sezonun sonunda serbest oyuncu olacak. Ancak Nets ile sözleşmesini uzatmayı kabul etmesi de mümkün.