Harden: "Shaq, Duncan, Jordan... hepsi bire bir oynadı!"

Houston Rockets süperstarı James Harden, Houston'ın oyun tarzına yönelik eleştirilere tepki gösterdi.



GQ ile geniş kapsamlı bir röportajın bir parçası olarak Harden, çok fazla bire bir basketbol oynadığı üzerine kendisini eleştirenlere yanıt verdi.



Harden'ın oyun tarzının, Rockets'ın üretkenliğini sınırlayıp sınırlamadığı sorulduğunda, yıldız oyuncunun cevabı şu oldu:



"Shaquille O'Neal, Tim Duncan, Michael Jordan'a baktığınızda, hep bire bir oynadılar değil mi? Tim Duncan ve Shaq uzunlardı, bu yüzden alçak postta bire bir oynuyorlardı. Amaç, ikili sıkıştırma getirerek takım arkadaşlarınız için fırsat yaratmak ve onlara boş bir şut imkanı vermek. Ben bire birlerimi tepede oynuyorum. Ve artık ikili, üçlü sıkıştırmalar çekiyoruz. Ya da bizi savunmaya çalışmak için gelen tüm farklı savunma türlerini. Yani bu da aynı şey. Bire bir oyun için tepede oluyoruz ve bir ikili sıkıştırma geliyor, pas atıyorum ve boş bir şutumuz oluyor. Tim Duncan sırtı dönük oynadığında, ona ikili sıkıştırma yaparlardı, o da dışarı pas atardı ve takım arkadaşı rahat bir üçlük şansı bulurdu. 'Bu iyi bir hücum.' diyorlardı. Yani bu da aynısı."



Harden, NBA'in bildiği en üretken skorerlerden biri ve maç başına 35.3 sayıyla, açık arayla ligin sayı kralı konumunda.



