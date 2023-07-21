Eski NBA yıldızı Tim Hardaway Sr., Phoenix Suns pivotu Bol Bol'un San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'dan daha iyi olduğuna inandığını söyledi.



The Carton Show'a konuk olan Hardaway Sr., Bol'un NBA seviyesine hazır becerileri ve fiziksel özellikleri göz önüne alındığında, genç Fransız oyuncuya göre çok daha iyi olduğunu belirtti:



"Bol Bol'un Victor Wembanyama'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bol Bol fiziksel anlamda daha yetenekli ve NBA'de oynamaya şu anda Victor'dan daha hazır durumda. Onu Phoenix'te isteyen kişi bizzat Frank Vogel'dı. Şut bloklaması, alley-oop pası yakalaması ve kolay sayılar bulabilmesi için onu takımda istemişti."



Bol, geçtiğimiz sezon Orlando Magic formasıyla 70 maçta oynamış ve 9.1 sayı ile 5.8 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



