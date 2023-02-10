Hanousek: '30 saniyede cehennemi yaşadım'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çok sayıda ilimize ağır yıkımları beraberinde getiren deprem felaketi spor dünyasından çok sayıda ismi de etkiledi. Deprem faciasına Gaziantep'te yakalanan Çekyalı futbolcu Matej Hanousek, deprem anında yaşadıklarıyla ilgili konuştu.



"BU BİR KATLİAM"



Gaziantep'te meydana gelen deprem faciasını 'cehennem' olarak nitelendiren Matej Hanousek, "Sabah 5 gibi uyandım. Hayatımda hiç cehennem görmedim ama şimdi Gaziantep'e benzediğini hayal ediyorum. Bu bir katliam" dedi.



"30 SANİYEDE CEHENNEMİ YAŞADIM"



Deprem anında yaşananları anlatmakta güçlük çeken Çekyalı sol bek, "Herhangi bir şeyle karşılaştırmak zor. 30 saniye cehennemi yaşadım. Evde mi kalsam, dışarı mı çıksam bilemedim. Her şey olabilirdi. Pencereden, arabalarını binalardan olabildiğince uzağa sürmeye çalışan insanların kaçtığını gördüm" ifadelerini kullandı.



"GECEYİ TESİSLERDE GEÇİRDİK"



Gaziantep FK tesislerine ailesiyle birlikte gittiğini belirten Matej Hanousek, "Derhal kulüpten diğer oyuncularla birlikte antrenman merkezine gitmem gerektiğine dair birçok mesaj almaya başladım çünkü orası güvenliydi. Hamile olan eşim ve üç yaşındaki oğlumuz ile kısa sürede giyindik. Pasaportlarımızı ve en gerekli eşyaları aldık" açıklamasını yaptı.



Ülkesine geri dönmeyi planladığını ifade eden Matej Hanousek, "15 dakika sonra evden çıkmıştık. Geceyi kulübün tesislerinde geçirdik. Sabah olunca Gaziantep merkeze arabayla yaklaşık 20 dakika uzaklıktaki evimize gittik. Korkunç bir karmaşa bulduk. Neredeyse her şey yerdeydi. Masa, sandalyeler, oğlumun oyuncakları. Salı günü özel uçakla Ankara'ya oradan da İstanbul'a geldim. Prag'a dönmeyi planlıyorum. Şu anda ailemle birlikte güvendeyim" diye konuştu.





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