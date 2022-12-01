Halkbank'ın hedefi halen liderlik

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda lider olma iddialarını sürdürdüklerini belirtti.



Atik, Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan temsilcisi Hebar'ı 3-2 yenmelerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Hebar karşılaşmasında ilk iki sette iyi oynadıklarını belirten Atik, daha sonra rakibin servisteki etkili oyunuyla durumu 2-2'ye getirdiğini anımsattı.



Oyunun genelinde atakta ve blokta iyi bir oyun sergilediklerini ifade eden Atik, deplasmanda Hebar gibi güçlü bir takıma karşı galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.



Atik, mücadele ettikleri B Grubu'ndaki takımların seviyesinin birbirine yakın olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Grubumuzdaki takımlar birbirini yenebilecek güçte. Bir takımı diğer takıma karşı favori göstermek oldukça zor. Bunun bilincinde olduğumuz için her maça ayrı ayrı hazırlanıyoruz. Her maçı taktiksel ve teknik anlamda ayrı değerlendirmeye çalışıyoruz. Hebar maçına da iyi hazırlanmıştık. Bizim için deplasmanda galip gelmek önemliydi. Maçı kazandık ve grupta lider olma iddiamızı sürdürüyoruz. Grupta dengeler değişiyor. Şu anda aynı puana sahip iki takım var. Dolayısıyla lider bitirmemek için hiçbir neden yok. Bizim için kilit müsabaka Berlin'de oynayacağımız Recycling Volleys maçı olacak. Lider olursak diğer gruplardaki ikinci olan veya en iyi üçüncü takımla kurada eşleşme şansımız olacak. Asıl önemli olan Şampiyon Ligi'nde gruplardan çıkabilmek. Sezonun başından itibaren koyduğumuz ilk hedef gruptan çıkabilmekti. Diğer takımlar kadar gruptan çıkabilme şansımız var."



"Şimdi Fenerbahçe HDI Sigorta maçına odaklanma zamanı"



Yoğun bir programda voleybol oynadıklarına dikkati çeken Atik, üç günde bir maç oynadıklarını aktardı.



Taner Atik, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında 3 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Çok uzun deplasmanlara çıkmak zorunda kalıyoruz. Üç gün önce Bulgaristan'a geldik. Maçımızı oynadık. Bugün İstanbul'a geçeceğiz. Hafta sonuna kadar İstanbul'da olacağız ve Fenerbahçe HDI Sigorta ile oynayacağız. Bu yoğun temponun içerisinde bir taraftan CEV Şampiyonlar Ligi bir taraftan AXA Sigorta Efeler Ligi maçlarına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Kolay olmuyor ve istediğimiz düzeyde antrenman yapamıyoruz. Olabildiğince oyuncularımızı toparlamaya yönelik antrenmanlar planlamaya çalışıyoruz. Ancak bu bizim için bahane değil. Fenerbahçe HDI Sigorta bu ligin önemli takımlarından birisi. Belki sezona istedikleri gibi başlamadılar ancak bu böyle devam edecekleri anlamına gelmiyor. Bunun ciddiyetindeyiz. Deplasmanda, Fenerbahçe taraftarının önünde oynayacağımızı biliyoruz. Hebar maçının galibiyet sevincini yaşadık ama geride kaldı. Şimdi Fenerbahçe HDI Sigorta maçına odaklanma zamanı."



