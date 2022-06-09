Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da gelecek sezon adına transfer çalışmaları sürüyor. Göztepe forması giyen ve bordo-mavililerin gündeminde yer alan futbolcu Halil Akbunar, geleceğiyle ilgili kararını verdi.



HALİL AKBUNAR GÖZTEPE'YE REST ÇEKTİ



Halil Akbunar, Trabzonspor'a transfer için kulübü Göztepe'ye resti çekti. Trabzonspor yönetimi futbolcu ile yaptığı görüşmede, "Bonservis problemini çöz, kapımız sana açık" demişti. Halil Akbunar da kulübü ile bu konuyu görüştü.



Mehmet Sepil'in başkanlığı bıraktığı Göztepe ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan futbolcu kulübüne, "Bırakın gideyim. Trabzon'da oynamak istiyorum" dediği belirtildi.



ABDULLAH AVCI VE DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ



Geride bıraktığımız sezon küme düşen Göztepe'de takımı ayakta tutmaya çalışan isimlerin başında gelen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, hem Abdullah Avcı hem de Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Trabzonspor'da oynamak istiyor.



HALİL AKBUNAR'IN GÖZTEPE PERFORMANSI



2020-21 sezonunda Göztepe ile patlama yaşayan Halil Akbunar, 42 maçta 10 gol 11 asistlik performans ortaya koymuştu. Yakın zamanda Beşiktaş ile de transferde anılan Akbunar, geride bıraktığımız sezonda ise 34 maçta 2686 dakika süre aldı ve 5 gol 4 asistlik katkı verdi.





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