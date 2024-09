Halil Akkaş, TAF Başkanlığına aday oldu

Ankara'da 31 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek seçim öncesi, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Dünya Şampiyonu eski milli atlet Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanlığına aday olduğunu sosyal medyasından duyurarak, "Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 31 Ekim 2024'te yapılacak olan 6. Olağan Genel Kurulu öncesi Türkiye Atletizmine hizmet etmek için yola çıkıyorum'' dedi.



TAF Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, yapılacak olan Genel Kurulda, Türk Atletizmini daha üst seviyelere çıkarmak için büyük bir adım atılacağını söyleyerek, ''Hayatını atletizm pistlerinde geçirmiş, bu sporun temelinden yetişmiş, 15 yıl Milli Takım formasını gururla taşıyarak ülkesi adına çeşitli şampiyonluklar kazanmış bir sporcu geçmişine sahip olmakla birlikte; Türkiye Atletizm Federasyonunda Koordinatör daha sonra Genel Sekreter olarak görev yapmış ve halen Gençlik ve Spor İl Müdürü görevi ile yöneticilik alanında gerekli tecrübeyi kazanmış biri olarak atletizme emek veren herkes ile Türk Atletizmini başarılara taşımak için Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Adayı olma heyecanı içerisindeyim" ifadelerinde bulundu.



'TÜRK ATLETİZMİNDE BAŞARILI İZLER BIRAKMAYI AMAÇLIYORUZ'



Türk atletizmine başarılı izler bırakmayı amaçladıklarını kaydeden Akkaş "Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 31 Ekim 2024'te yapılacak olan 6. Olağan Genel Kurulu öncesi Türkiye Atletizmine hizmet etmek için yola çıkıyorum. Hedefimiz camiamızın her kesimine dokunmak ve destek olmaktır. Bugüne kadar attığım her adımda ülkemi, bayrağımı; şan ve şerefle temsil etmeye çalıştım. Şimdi ise aynı yolun farklı bir aşamasında karşınızdayım. Atletizm camiasının bana çok şey kattığını unutmadan, sorumluluğumun ne kadar büyük olduğunun farkında olarak taşın altına sadece elimi değil yüreğimi koyarak camiamız için hizmet etmeye hazırım. Bu yolda öncelikle Atletizmin dinamiklerini, kulüplerimizi, antrenörlerimizi, sporcularımızı ve camiamıza hizmet etmiş herkesi bir çatı altında toplayıp birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflemekteyim. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı görevine geldiği takdirde, birlik ve beraberliğin ön planda olduğu bir federasyon oluşturmayı hedefliyoruz. Camiamız için emek vermiş, başarılar kazanmış ve camiamızın yüksek yararını düşünen değerli atletizm severler ile liyakata dayalı bir federasyon inşa edeceğiz. Bu süreçte federasyonumuza ana sponsorlarla maddi destek sağlamayı, Türkiye Şampiyonaları ve ligleri sponsorlarla ödüllü hale getirip katılım oranını ve kaliteyi arttırmayı hedefliyoruz. TV kanalları ile anlaşarak Türkiye Şampiyonalarının ve Liglerin canlı yayınlamasını, başarılı sporcularımızın hayat hikayelerinin yayınlarında yer almasını sağlayarak atletizmin ülke genelinde tanınırlığına katkıda bulunmak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak hareket edilecek projelerle başarılarda sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz. Federasyonumuzun web sayfasında sporcularımıza ait tüm verileri güncel tutarak Milli Takım seçmelerinde ve kamplarda adil, şeffaf bir yönetim anlayışı içinde olacağız" dedi.



'KARARLI ADIMLARLA YÜRÜMEK İSTİYORUZ'



Bütün karar alma süreçlerinde ortak akıldan yararlanacaklarının altını çizen Akkaş, "Günlük düşünmekten, durumu kurtarmaktan uzak durup çok düşünüp, çok çalışıp Türk Atletizminde başarılı izler bırakacağız. Kuzeyden güneye, doğudan batıya Türk Atletizmi geliştirmek için çalışacağız. Sorunları ve eksikleri biliyoruz. Kulüplerimizin, antrenörlerimizin, sporcularımızın ve hakemlerimizin ihtiyaçlarının farkındayız ve çözüm üretmek için çalışacağız. Türk Atletizminin hızlı gelişmesi için her zaman çözüm odaklı olarak, gerekli tüm adımları atmak adına mesaimizin tümünü Türkiye Atletizmine ayıracağız. Nezaketten asla ayrılmayacak, hep ileriye bakacağız. Danışmaktan, sormaktan, dinlemekten ve öğrenmekten vazgeçmeyeceğiz.



Çıktığım bu yolda desteklerini esirgemeyecek olan tüm büyüklerime, kulüp yöneticilerimize, antrenör, hakem, sporcu kardeşlerime ve dostlarıma tüm kalbimle teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.





