Haliburton: "Basketbolu NBA 2K'den öğrendim"

Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton, popüler video oyunu NBA 2K'in kendisine basketbolun inceliklerini öğrettiğini itiraf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Haliburton: 'Basketbolu NBA 2K'den öğrendim'
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14 Kasım 2023 14:06
Son güncelleme 14 Kasım 2023 14:12
Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton, popüler video oyunu NBA 2K'in kendisine basketbolun inceliklerini öğrettiğini itiraf etti.

NBA'in en iyi oyun kurucuları arasında yer alan ve şu anda maç başına 12,2 ile asist kralı olan Pacers'ın yıldızı, The Ringer'a verdiği röportajda oyundaki kamera açılarının kendisine sahayı nasıl okuması gerektiğini öğrettiğini iddia etti:

"Dürüst olmak gerekirse, basketbolun nasıl oynanacağına dair bilgilerimin çoğu video oyunlarından geliyor. 2K oynarken önünüzdeki her şeyi görebildiğiniz bir kamera açısı var ve ben de oynarken aynı o açıyla düşünüyorum."

Haliburton bu sezon dokuz maçta 23,8 sayı, 3,9 ribaund ve 12,2 asist ortalamalara sahip.

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