30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-025'
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
0-027'
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Hakimi: "Nuno Mendes, Yamal'ı durdurur"

Paris Saint Germain'in yıldız sağ beki Achraf Hakimi, Barcelona forması giyen Lamine Yamal hakkında konuştu.

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Achraf Hakimi, Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Barcelona ile oynayacakları maç öncesinde Lamine Yamal hakkında konuştu.

Hakimi, "O benim kanadımda oynamıyor ama dünyanın en iyi sol beklerinden biri olan Nuno Mendes'e karşı oynayacak. Nuno'nun, daha önce birçok forveti durdurduğu gibi Yamal'ı da durdurabileceğine inanıyorum.

Biz de Nuno Mendes'in Yamal ile bire bir kalmasını engellemeye çalışacağız çünkü bu tür durumlarda onun ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
