Hakan Reçber: 'Altın madalyayı alacağım'

2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ve 2021, 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek altın madalya kazanan Milli Tekvandocu Hakan Reçber, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefleyen Reçber "Olimpiyata gelen kötü bir sporcu yoktur. İlk 4'teki, 5'teki sporcular gerçekten çok iyi ama ben de iyiyim ve bunun farkındayım. Rakiplerimi analiz edip, müsabakayı alabileceğimi düşünüyorum. Bakalım elimden geleni yapacağım" dedi.



Dünya şampiyonu olmanın ve altın madalya almanın kendisi için çok büyük önem taşıdığını belirten Reçber, "Bronzla beraber, kariyerimde aldığım en önemli madalyalardan biriydi. Ne kadar iyi olduğumu hem dünyaya hem de kendime bir kez daha kanıtlamış oldum. Şimdi bunun üzerine bu motivasyonla olimpiyata gitmek de gerçekten çok güzel. İyi ki almışım o madalyayı. Şimdi olimpiyatlara da kendimin farkında olarak ve bilerek gidiyorum. Bu sefer Tokyo'daki gibi olmayacağını düşünüyorum, bu kez altın madalya alacağım inşallah" diye konuştu.



"OLİMPİYATTA KÖTÜ SPORCU OLMAZ"



Yarışmadaki rakiplerini anlatan Reçber, "Bizim sporumuz da taktik ve teknik konuşuyor. O yüzden rakiplerimiz sürekli dövüşüyor, sürekli maçlar oluyor. Olimpiyatta da az çok kimin ne yapacağı belli rakipleri analiz etmemiz gerekiyor. 16 tane sporcu katılıyor ama 16'sı ile de dövüşmeyeceğiz. 4 maç yapacağız, 4 rakip ile dövüşeceğiz. O 4 rakibin ne yaptığına, ne tekmeler attığına ve ne tekmeler yediğine bakmak lazım. Bu şekilde analizler yapıp, doğru hamleler yaparak, rakipleri alt edebiliriz diye düşünüyorum" dedi.



Şu an tüm rakiplerin üst düzey olduğunu söyleyen Reçber, "Olimpiyata gelen kötü bir sporcu yoktur. İlk 4'teki, 5'teki sporcular gerçekten çok iyi ama ben de iyiyim ve bunun farkındayım. Rakiplerimi analiz edip, müsabakayı alabileceğimi düşünüyorum. Bakalım elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.





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