Hakan Keleş'ten veda sinyali!

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir'e 4-2 kaybeden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'ten flaş bir hamle geldi.
Keleş, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından tribünlere el salladı. 51 yaşındaki teknik adamın bu hamlesi veda sinyali olarak yorumlandı.
MAÇ SONU AÇIKLAMA!
Hakan Keleş, maç sonunda taraftarlara el sallamasının sorulması üzerine, "O konuda değerlendirmeye yapacağım." cevabını verdi. Genç teknik adam, "Hafta içinde bir karar alma durumu olabilir mi?" sorusuna ise "Evet" dedi. Keleş, basın toplantısında, "Bu takımın zarar görmesini asla istemem. Taraftarımız da benim zarar verdiğimi düşünüyorlar. Tepki verdiler. Onu da başkanımla oturup değerlendireceğiz" sözlerini sarf etti.
Ağustos 2020'den bu yana Giresunspor'da görev alan Hakan Keleş, Karadeniz temsilcisini Süper Lig'e çıkarma başarısı göstermişti.
Keleş, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından tribünlere el salladı. 51 yaşındaki teknik adamın bu hamlesi veda sinyali olarak yorumlandı.
MAÇ SONU AÇIKLAMA!
Hakan Keleş, maç sonunda taraftarlara el sallamasının sorulması üzerine, "O konuda değerlendirmeye yapacağım." cevabını verdi. Genç teknik adam, "Hafta içinde bir karar alma durumu olabilir mi?" sorusuna ise "Evet" dedi. Keleş, basın toplantısında, "Bu takımın zarar görmesini asla istemem. Taraftarımız da benim zarar verdiğimi düşünüyorlar. Tepki verdiler. Onu da başkanımla oturup değerlendireceğiz" sözlerini sarf etti.
Ağustos 2020'den bu yana Giresunspor'da görev alan Hakan Keleş, Karadeniz temsilcisini Süper Lig'e çıkarma başarısı göstermişti.
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