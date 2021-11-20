Hakan Keleş: 'Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık'

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Oyun olarak gole kadar iyiydik, golden sonra biraz koruma içgüdüsü, galip gelme psikolojisi biraz geri çekilmemize sebep oldu ama sonuç olarak hak ettiğimiz bir üç puanı aldığımızı düşünüyorum." dedi.



Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her şeye rağmen kazandıklarını söyledi.



Gol atana kadar oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirten Keleş, "Pozisyonlarımız da vardı, golden sonra biraz baskı yememize rağmen skoru koruyabildik, kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Bizim için bu galibiyet iyi bir moral oldu." diye konuştu.



Keleş, son 7 haftada 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldıklarını, sadece Antalyaspor'a mağlup olduklarını hatırlatarak, "Antalyaspor mağlubiyeti bize epey zarar verdi ama yavaş yavaş telafi edeceğiz. Önümüzde bir Beşiktaş maçı var, ona hazırlanacağız. Dediğim gibi oyun olarak gole kadar iyiydik, golden sonra biraz koruma içgüdüsü, galip gelme psikolojisi biraz geri çekilmemize sebep oldu ama sonuç olarak hak ettiğimiz bir üç puanı aldığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Kendisi için bu maçta gol yememelerinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:



"Defansif olarak haftalardır söylüyorum birçok şeyi oturttuk, çok az da pozisyon veriyorduk ama ofansif biraz sıkıntılarımız var. Sadece bizde değil, birçok takım bunu yaşıyor, biz bu konuda çok çalışıyoruz ama bazı forvet oyuncularımızda biraz problem var, onlar da gol attıkça kendilerine gelecek diye düşünüyorum ama inşallah onu da çözeriz, devre arasında veya içeride çözeceğiz."





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