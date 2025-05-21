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Hacıosmanoğlu: "Protestolar beni motive ediyor! Kupayı ben vereceğim"

Türkiye Kupası töreni sırasında tribünlerin yoğun şekilde ıslıkladığı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hangi başkan protesto edilmedi ki! Futbolun amiri olarak tabii ki şampiyonluk kupasını ben vereceğim. diye konuştu.

calendar 21 Mayıs 2025 09:51
Haber: Sözcü, Fotoğraf: DHA
Hacıosmanoğlu: 'Protestolar beni motive ediyor! Kupayı ben vereceğim'
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Galatasaray ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında sezon boyunca yaşanan gerginlik, Türkiye Kupası finalinde tavan yapmıştı. Trabzonspor'u yenip zafere ulaşan sarı-kırmızılı takıma kupasını vermek için sahaya çıkan Hacıosmanoğlu yoğun bir şekilde protesto edilmişti.

Süper Lig'de de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılara, yaşanan olay sonrası kupasını kimin vereceği tartışmaları başladı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Gaziantep'teki tepkilerden fazlasının olacağı iddialarına rağmen TFF cephesinden gelen haberlere göre; Hacıosmanoğlu geri adım atmayacak. Başkan, bu soruyu kendisine yöneltenlere yanıtı net şekilde verdi:

"Türkiye Futbol Federasyonu bu ülkede futbolun amiri konumunda. TFF Başkanı olarak tabii ki kupayı ben vereceğim. Yapılan protestolar beni daha çok motive ediyor. Ayrıca hangi başkan eleştirilmedi ki! Protesto edilmemde anormal bir durum yok."

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