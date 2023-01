Guduric: 'Sözleşmemin son senesi'

Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Marko Guduric, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.



Sarı lacivertli takımda ikinci döneminin başlangıcıyla ilgili konuşan Guduric, "Açıkçası ikinci Fenerbahçe dönemimin başlangıcı biraz garipti çünkü pandemiden dolayı salonlar bomboştu, boş salonlarda oynamak tuhaftı ama basketbol oynamayı çok özlemiştim. Takıma yardımcı olabilmek için fiziksel açıdan hazırdım, o süreçte üst üste maçlar kazandık ve sonunda EuroLeague playofflarına kaldık. Playoff serisinden önce fena durumda değildik ama sakatlıklar ve COVID-19 bizi çok olumsuz etkilemişti, bu sebeple koçlar ve bazı önemli oyuncular kritik maçları kaçırmak durumunda kaldılar. Ne yazık ki CSKA Moskova'ya karşı en iyi halimizle mücadele edemedik, yine de olan oldu. Geri döndükten sonraki ilk sezonum genel olarak bu şekildeydi, benim için güzel bir süreçti." açıklamasını yaptı.



Sarı-lacivertli ekipteki ilk dönemi ile ikinci dönemini kıyaslayan Sırp yıldız, tecrübe faktörünü vurguladı:



"Bence en önemli farklar yaş ve deneyimdi. Fenerbahçe'deki ilk iki yılımda Zeljko Obradovic ile birlikte çalışmış olmak benim için çok anlamlı, ondan basketbol ve oyunun detaylarına dair çok şey öğrendim. Şu sıralar önemli bir oyuncuysam bunda Zeljko'nun payı çok büyük. Ayrıca NBA'de geçirdiğim 1 yıl da basketbolumu bir seviye daha yukarı taşımama çok yardımcı oldu. Sonrasında Fenerbahçe'ye geri dönüşüm çok güzeldi, o sıralar hayatımda olması gereken gelişmeler tam da doğru zamanda oluyordu. Nando De Colo ve Jan Vesely'le birlikte kadronun liderlerinden biriydim. Dediğim gibi tecrübe faktörü çok önemli, EuroLeague'de düzenli olarak oynamak bir oyuncunun öz güvenini ve elde ettiği tecrübeyi çok arttırıyor."



Geçtiğimiz haftalarda Panathinaikos deplasmanında maçı uzatmaya götüren kritik üçlüğü hakkında konuşan Marko Guduric, o an neler hissettiğini anlattı:



"Benim çok güzel bir andı, öncelikle Panathinaikos maçını kazanmış olmak bizim için çok önemliydi. Açıkçası biraz şanslıydım, o sırada takım halinde baskı yaparak top çalmaya çalışıyorduk, nedenini bilmiyorum ama topu çaldığımda daha zamanımız olmasına rağmen üçlüğe gitmeye karar verdim. Bu tür kritik atışları denemeyi seviyorum, sonuç olarak top potadan geçtiği için şanslıydım. Sonrasında maçı uzatmalarda kazanmayı başardık."



Henüz yeni bir takım olduklarını hatırlatan Guduric, EuroLeague'de başarı için istikrarın önemini vurguladı:



"Evet, sezon başında bize yönelik beklentiler çok yüksek değildi ama ilk haftalarda yakaladığımız müthiş seriyle birlikte beklentiler artmaya başladı. Sezon başında avantajlıydık çünkü iç sahada çok fazla maç oynadık, ayrıca diğer takımların sakat oyuncuları vardı. Şu sıralar bariz şekilde görüyoruz ki EuroLeague sezonu çok çekişmeli ilerliyor, her takım sıralamadaki yeri fark etmeksizin karşısındaki rakibi yenebiliyor. Açıkçası sezon başında şu an olduğumuz kadar iyi olabileceğimizi düşünmüyordum, çünkü yeni bir takımız. Yeni bir koçumuz ve çok sayıda yeni oyuncumuz var, bazı oyuncular ilk kez EuroLeague sahnesinde yer alıyorlar. Bu hiç kolay bir şey değil, son yılların en başarılı takımlarına baktığımız zaman kadrodaki oyuncuların birlikte uzun süreler geçirdiklerini görebiliyoruz. Buna örnek olarak Anadolu Efes, Olympiakos, Real Madrid ve Barcelona gibi takımları verebilirim. Bu takımlar neredeyse her sene aynı kadrolarla oynuyorlar, mevcut yapıya en fazla 2-3 oyuncu transfer ediyorlar. Bence başarının en büyük anahtarı bu, bu durum Fenerbahçe için de geçerli. Zeljko buradayken belirli bir devamlılık vardı, bence üst üste 5 sene Final Four'a kalmamızın en büyük nedeni de buydu. Umuyorum ki bu takımla, şu anki koçumuz Dimitris Itoudis ve ekibiyle önümüzdeki süreç içerisinde güzel bir yapı kurarız."



Takım içerisindeki kimyaya dair sorulan soruyu yanıtlayan Marko Guduric, daha zamana ihtiyacı olduklarını belirtti:



"Takım içerisindeki kimya iyi ama daha çok zamana ihtiyacımız var, özellikle de saha içinde. Saha dışında tüm arkadaşlarım çok iyiler, gayet iyi anlaşıyoruz ama daha çok birlikte vakit geçirmeliyiz. Bu sayede saha içerisindeki uyumumuz artacaktır, şu anda sadece zamana ihtiyacımız var."



Müthiş sezon başlangıcının ardından gelen 5 maçlık mağlubiyet serisine değinen Sırp yıldız, nelerin değiştiğinden bahsetti:



"Bence bizim için üst üste 5 maç kaybetmek çok gerçekçi bir sonuç değildi, biz bundan çok daha iyisini yapabilecek bir takımız. O esnada oymadığımız maçlardan bazılarını kazanabilirdik, yine de basketbol böyle bir spor. Tıpkı günlük yaşamda olduğu gibi inişler ve çıkışlar yaşanabiliyor. Bizim için hiç kolay bir süreç değildi, hiçbirimiz maç kaybetmek istemiyoruz ama olan oldu. Bundan sonrası için çalışmaya devam etmek ve daha iyi olmak zorundayız. Çok sayıda sakatlık problemi yaşandı, bu süreçte önemli oyuncularımızdan faydalanamadık. Ayrıca maç takvimi nedeniyle idman yapmak için çok vaktimiz olmadı. Tüm bu saydıklarımın ötesinde yinelemek istiyorum ki biz halen yeni bir takımız, saha içerisindeki kimyamız henüz üst düzeyde değil. Çok iyi durumda olan rakiplere karşı oynadık, sezon başında iyi durumda olmayan takımlardan bazıları form tuttular. EuroLeague'de her takım için momentum çok önemli."



Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı koçlara değinen Marko Guduric, şu ifadeleri kullandı:



"Fenerbahçe'deki 5 sezonumda 4 farklı koçla çalıştım, daha önce söylediğim gibi bu kulüpteki kimse için kolay bir durum değil. Yine aynı noktaya geliyoruz, istikrarlı şekilde işleyen bir yapıya ihtiyacımız var. Ayrıca takım halinde bir arada kalmaya, daha çok çalışmaya ve herkesin mevcut sisteme inanmasına ihtiyacımız var. Koç Dimitris Itoudis'in sistemi Zeljko Obradovic'inkine benziyor, elbette herkesin bildiği üzere çok uzun yıllar birlikte çalıştılar. Bana göre böyle olması güzel çünkü daha önce koç Obradovic'le çalıştım, uyum sağlamam kolay oldu. Açıkçası bu sistemi seviyorum."



Son olarak sezon sonunda sona erecek olan kontratına dair sorulan soruyu yanıtlayan Guduric, Avrupa'da kalmayı planladığını belirtti:



"Evet, açıkçası kariyerimde ilk kez böyle bir durumdayım. Daha önce hiç böyle bir durumla karşı karşıya kalmamıştım, sezon içerisinde hiç sözleşme senemde olmamıştım. NBA, kariyerimde bir kez daha tecrübe etmek ve orada önemli bir rolde oynayabileceğimi göstermek isteyebileceğim bir lig ama hiçbir seçeneği zorlamayacağım. Öncelikle Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok seviyorum, buradan ayrılmam için gerçekten özel bir durum olması gerekiyor. Neler olacağını göreceğiz, henüz bir şey söylemek için çok erken ama muhtemelen adresim yine Avrupa olacaktır. Daha önce söylediğim gibi Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u çok seviyorum, burada güzel bir yapı kurabiliriz ama kulübün ve koçun aklından neler geçtiğini bilemeyiz."





