Guardiola: 'Kane'i çok istedik ama kulübü vermedi!'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Premier Lig'de Tottenham ile oynayacakları karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.



Guardiola yaptığı açıklamada, "Siz şimdi 'Harry Kane gelmedi ve her şey yolunda gidiyor' diyebilirsiniz ancak o zamanlar ben bunun böyle olacağını bilmiyordum. Kane için çok denedik ama Tottenham oyuncuyu vermeme konusunda ısrarcıydı." dedi



Transferlerden memnun olduğunu belirten İspanyol teknik adam, "Transferde kulübün yapamadıkları beni asla hayal kırıklığına uğratmadı. Burada hiçbir zaman ateş yakmadım. Bazı görüşmeler yaptığımızda anlaşamadığımız zaman, bunu kendi içimizde hallederiz." açıklamasını yaptı.



Yeni transferleri Julian Alvarez'i örnek gösteren tecrübeli teknik adam, "Kulüp her zaman çalışıyor. Eğer beş oyuncu ayrılmak istediğini söylüyorsa hazır olmalıyız. Julian, River Plate için son maçta üç gol attı. Bence Manchester City bu transferde inanılmaz bir anlaşma yaptı çünkü o gerçekten iyi bir oyuncu. Golleri Jamie Vardy gibi. . Gelecekte neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Takımın yıldız futbolcusu Sterling'e övgüde bulunan Guardiola, "Sahip olduğumuz oyuncularla uyum sağlamak zorundayız. Raheem'in hedefleri, onun özgüveninin bir sonucudur. En iyisine döndüğü için çok mutluyum." diyerek sözlerini noktaladı.









İLGİLİ VİDEO