Bayer Leverkusen'in önemli isimlerinden biri olan Alejandro Grimaldo, Benfica dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Grimaldo, Benfica'yl devam etmek istediğini ancak Portekiz ekibiyle anlaşamadığını söyledi.



"ANLAŞMAK MÜMKÜN OLMADI"



28 yaşındaki futbolcu, açıklamasında "Benim düşüncem her zaman Benfica'da kalmaktı. Ama iş pazarlığı geldiğinde kulüple aramızda büyük uçurumlar vardı ve kulübün başka düşünceleri de oldu. Bu yüzden anlaşmaya varmak mümkün olmadı. Benfica'da geçirdiğim güzel zamanları, kulübün bana yaşattığı mutlukları ve bir şekilde bana yaşatabileceklerini hatırlayacağım" dedi.



LEVERKUSEN PERFORMANSI



İspanyol oyuncu, Benfica ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Temmuz 2023'te Bayer Leverkusen'e 4 yıllık imza atmıştı.



Bayer Leverkusen'in bu sezon en etkili oyuncularından biri olan Grimaldo, Alman ekibinde çıktığı 37 maçta 11 gol attı ve 15 asist yaptı.



