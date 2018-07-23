Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, ülkesinin takımlarından Benfica'nın Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda eşleşmesi hakkında konuştu."Çok rekabetçi bir Fenerbahçe beklemiyorum." diyen Beto, "Benfica'nın sezon öncesi durumunu takip ediyorum. Benfica'nın iyi olduğunu gördüm, Fenerbahçe maçlarından önce gerekli rutinleri kazanıyorlar. Bence Benfica turu geçecektir." dedi.İlk maçın Portekiz'de olmasıyla ilgili konuşan Beto "Benfica, ilk maçı evinde oynayacak olması nedeniyle avantajlı diyebilirim. Dolu tribünlerin önünde oynayacaklardır. İkinci maç, İstanbul'da zorlu bir statta oynanacak. Zorlu bir atmosferde, oyuncuların muazzam baskısı olacaktır. Ancak zorlu, sert bir Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını düşünmüyorum." diye konuştu.Benfica'nın daha iyi olduğunu vurgulayan 36 yaşındaki kaleci, "Benfica'nın oyuna hükmetmede daha fazla argümana sahip olduğunu düşünüyorum. Saha içerisindeki zamanlamalarda, sahip olunan futbolcuları yönetmede, taraftarlarda sabırsızlık yaratmada ve Türk taraftarları takımın kendisine karşı kullanmada üstün olduklarını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.