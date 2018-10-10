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Göztepe'de iki isim kayıplara karıştı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe'de Fausto Grillo ve Samed Ali performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı.

Kaynak: DHA
Göztepe'de iki isim kayıplara karıştı
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10 Ekim 2018 12:36
Spor Toto Süper Lig'de milli maç arasının ardından evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de geride kalan 8 haftada yeni transferlerden stoper Fausto Grillo ve golcü Samed Ali Kaya 1 dakika bile süre alamadı. Sezon başında Arjantin'in Velez Sarsfield ekibinden kadroya dahil edilen Grillo, tüm maçlarda Titi ve Reis'in yedeği olarak bekledi.

Geçen sezon 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor'da 36 resmi maçta 25 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken genç golcü Samed Ali de yedek kulübesine mahkum oldu. Geleceğe yatırım amaçlı olarak transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu sadece 21 kişilik kafilede kendine yer bulmakla yetindi. 

Göztepe'de yeni transferlerden en az süreyi alan isim ise Cikalleshi oldu. Osmanlıspor'dan 1 yıllığına kiralanan Arnavut futbolcu hem takıma geç dahil oldu hem de ayak bileğinde yaşadığı sakatlıktan dolayı adapte olamadı. Yalnızca 5. haftada Göztepe'nin 2-0 kazandığı Kayserispor maçında son 11 dakikada görev yapabilen deneyimli oyuncu, Trabzonspor, Konyaspor ve Kasımpaşa sınavlarında yer almadı.

Alanyaspor'dan gelen sol bek Berkan Emir de şu ana kadar en az sahada yer alan isimlerin başında geldi. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın 3 maçta 76 dakika oynattığı Berkan, mevkidaşı Traore'nin yedeği oldu.

Öte yandan milli maç arasını iyi değerlendirmek isteyen Göztepe, pazar günü 1. Lig temsilcisi Altınordu ile hazırlık maçı yapacak. Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakaya seyirci alınmayacak.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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