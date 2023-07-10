Göztepe yeni transferini açıklamak üzere

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe kaleci transferinde sona yaklaştı.



Göztepe bonservisi Southampton'da olan Altay'ın eski kalecisi Mateusz Lis ile prensipte anlaşma sağladı. Lis'in bu hafta içinde İzmir'e gelip sağlık kontrolünden geçeceği ve aksi bir durum yaşanmazsa resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.



DERBİDE BEĞENİP ALMIŞTI



Geçen sezonu Fransa ekibi Troyes'da kiralık geçiren 26 yaşındaki Polonyalı eldiven, 9 maça çıktı. Altay'ın Süper Lig'de yer aldığı 2021-2022 sezonunda kalesini koruyan Lis, geçen sezon başında Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Rebuplic şirketinin yönettiği Southampton'a imza attı.



Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Lis'i sarı-kırmızılıların hisselerini devralmadan önce iki takım arasında oynanan İzmir derbisinde izleyip Southampton'a almıştı.



