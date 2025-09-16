16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Göztepe'nin galibiyet inancı tam

Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk etmeye hazırlanan Göztepe, geçen sezon olduğu gibi rakibine yine geçit vermemeyi hedefliyor.

calendar 16 Eylül 2025 14:04
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'nin galibiyet inancı tam
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de 6'ncı haftanın açılış maçında cuma günü Gürsel Aksal Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, geçen sezon olduğu gibi yine rakibine üstünlük sağlamayı hedefliyor. 2024-25 sezonunda Beşiktaş'a Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçit vermeyen sarı-kırmızılılar tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Beşiktaş'ı geçen yıl sezonun ilk yarısında İstanbul'da 4-2 yenen Göztepe, kupa çeyrek finalinde de deplasmandan zaferle ayrıldı.

Beşiktaş'ı sahasında 3-1 yenerek kupada adını yarı finale yazdıran Göztepe, ligde ikinci yarıda İzmir'de ev sahibi olduğu maçtan da 1-1 berabere ayrıldı. Bu sezona da iddialı bir giriş yapan Göztepe, 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Deplasmanlarda Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük'ü de 2-0 yenen Göz-Göz, Kayserispor deplasmanından da 1-1 eşitlikle ayrılıp 1 puanı kaptı. Göztepe evindeki iki maçı ise kazanamadı.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI


2'nci hafta Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılıların Konyaspor müsabakası da 1-1 sona erdi. Topladığı 9 puanla haftaya 4'üncü basamakta giren Göztepe'de bilet fiyatları da belli oldu. 1'inci kategori 6 bin 500, 2'nci kategori 5 bin 500, 3'üncü kategori 2 bin 750, 4'üncü kategori 2 bin, 5'inci ve 6'ncı kategori bin 500, misafir tribünü ise bin 950 TL olarak belirlendi. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sağ bek Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
