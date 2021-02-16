Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
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16 Şubat 2021 14:07
Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligde 25. haftada konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikten sonra 1 gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcular Fenerbahçe maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. İdman, dar alanda oyun çalışmasıyla tamamlandı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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