Göztepe'den defansa Belçikalı takviye

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Belçikalı oyuncu Dino Arslanagic'i kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Arslanagic'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Belçika'nın Standard Liege takımında profesyonel olan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, daha önce Mouscron, Royal Antwerp ve son olarak Gent ekiplerinde mücadele etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Arslanagic'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Belçika'nın Standard Liege takımında profesyonel olan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, daha önce Mouscron, Royal Antwerp ve son olarak Gent ekiplerinde mücadele etti.