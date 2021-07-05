Göztepe'den defansa Belçikalı takviye

Göztepe, Gent'ten 1993 doğumlu Belçikalı stoper Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe'den defansa Belçikalı takviye
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05 Temmuz 2021 18:12
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Belçikalı oyuncu Dino Arslanagic'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Arslanagic'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Belçika'nın Standard Liege takımında profesyonel olan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, daha önce Mouscron, Royal Antwerp ve son olarak Gent ekiplerinde mücadele etti.


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