Göztepe'den aşılarını tamamlayan taraftarlara maç bileti!

Göztepe, aşılarını tamamlayan 500 taraftara maç bileti vereceğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe'den aşılarını tamamlayan taraftarlara maç bileti!
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19 Ağustos 2021 19:53
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2 doz aşısını olacak 500 taraftara bir iç saha karşılaşması için bilet verecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde müsabakalara girmek için taraftarların 2 doz aşısını olması ve son aşı tarihi üzerinden 14 gün geçmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kulüp olarak "Kovid-19 aşınızı olun, yeniden hep birlikte olalım" çağrısında bulunduklarının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Taraftarlarımızın yaptığımız çağrıya göstermiş olduğu olumlu yorumlarla Gürsel Aksel'e yeniden hep birlikte dönebilmek için yönetim kurulumuz tarafından alınan kararla; 20 Ağustos 2021 tarihinden sonra Göztepe Passolig Kartı sahiplerinden 2 doz aşısını olan ve son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren gozte.pe/yndgurselaksele adresine başvuran ilk 500 taraftarımıza, başvurdukları tarihten sonraki ilk iç saha maçına bilet tanımlanması kararlaştırılmıştır. Katılım için resmi sitemizden yapılacak başvurularda bilet tanımlaması için T.C. Kimlik Numarası, HES kodu ve HES uygulamasından alınacak aşı kartı gereklidir."


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