Göztepe'de üç oyuncuya talip çıktı!

Göztepe'nin yıldızlaşan isimlerine talipler çoğaldı.



Sarı-kırmızılı ekibin üç futbolcusuna yurtdışı ve Türkiye'den yoğun ilgi var. İzmir temsilcisinin 21 yaşındaki genç stoperi Taha Altıkardeş'e Bundesliga ekiplerinden Mainz ile Union Berlin'in talip olduğu öğrenilirken, kulübün altyapısından çıkan 20 yaşındaki ön libero oyuncusu Anthony Dennis ise Championship ekiplerinden Norwich'in radarına girdi. Göztepe yönetiminin kulüplerin temsilcileri ile iyi bir bonservis bedeli kazanmak için sıkı bir pazarlığa gireceği belirtildi.



KADRO DIŞI KALMIŞTI



Sezon başında kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'ın Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaştığı ve bir terslik olmazsa önümüzdeki günlerde imzalayacağı kaydedildi. Ligin başında kontratını uzatmak için yönetim ile masaya oturan ancak bir türlü ekonomik gerekçeler nedeniyle anlaşma sağlayamayan altyapı patetntli Yalçın Kayan, takımda istenmeyen adam ilan edilmişti.



