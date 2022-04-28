Göztepe'de Mehmet Sepil sürpriz yapabilir

Kötü bir sezon geçiren ve 1. Lig'e düşmesi kesinleşen Göztepe 'de hesaplar yeni baştan yapılıyor. Başkanlık görevini bıraktığını 21 Mart'ta açıklayan ve sonrasında hisselerini satılığa çıkaran Mehmet Sepil'in Sarı- Kırmızılı kulüp için beklediği teklifleri alamadığı belirtildi. Tekliflerin yetersiz olmasında İzmir ekibinin 1. Lig'e düşmesinin etkisi olduğu kaydedildi.



Satış görüşmeleri sırasında Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ile görüşmeler yapan Göztepe'de henüz olumlu bir adım atılmadı. Mehmet Sepil'in de bu nedenle kulübü satma kararından dönebileceği iddia edildi. Göztepe'nin sahibinin takımı Süper Lig 'e çıkardıktan sonra satma durumunun yeniden oluşabileceği konuşuluyor.



TOMAS VE SONER AYRILDI



Öte yandan İzmir ekibinde dün iki ayrılık gerçekleşti. Takım ligden düştükten sonra teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı. Ayrıca orta saha oyuncusu Soner'in sözleşmesi de feshedildi.





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