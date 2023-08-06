Göztepe'de hasret bitiyor

İzmir'in Trendyol 1'inci Lig'deki temsilcilerinden Göztepe, bu hafta taraftarıyla aylar sonra buluşacak olmanın heyecanını yaşayacak.



Son iç saha maçını geçen sezon 16 Mayıs'ta Rizespor'la oynayan sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk haftasında Sakaryaspor'u konuk edeceği mücadelede 90 gün sonra taraftarıyla kavuşacak. Göztepe'de 3 aydır takımlarını izleyemeyen taraftarların 13 Ağustos Pazar akşamı saat 21.45'te başlayacak mücadelede Gürsel Aksel Stadı'nı doldurmaları bekleniyor.



Geçen sezon taraftarıyla müthiş bir uyum yakalayan Göztepe, iç saha maçlarını tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynayarak stattaki atmosferle Türkiye'yi kendine hayran bırakmıştı. Yeni transferlerle kabuk değiştiren takımlarını ilk kez izleme fırsatı bulacak sarı-kırmızılı taraftarlar, Sakarya sınavına özel şovlar da hazırlığında. İzmir temsilcisi İtalya kampı dönüşü antrenmanlara Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yeniden başladı.