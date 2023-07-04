Göztepe'de ayrılık rüzgarı esti

Spor Toto 1'inci Lig'de dış transferde Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest, Altınordu'dan sol bek Ali Dere ve Ankara Keçiörengücü'nden sağ bek Ogün Bayrak'ı kadrosuna dahil eden Göztepe, 10 futbolcusuyla vedalaştı.



İSMAİL KARTAL BEKLENİYOR



Göztepe'de sözleşmeleri sona eren Yasin Öztekin, Dino Arsalanagic, Marko Mihojevic ve Tarık Çamdal'ın yanı sıra kiralık olarak forma giyen Emir Ortakaya, Ekrem Kılıçarslan, Ali Akman, Hikmet Çiftçi, Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Bu sezon kaliteli bir kadro kurup şampiyonluğa oynamayı hedefleyen Göztepe'nin sadece Emir Ortakaya için yeniden girişimde bulunacağı ifade edildi. Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve sarı-lacivertlilerin hazırlık kampına dahil olan 18 yaşındaki futbolcunun bir sezon daha kiralanması konusunda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın raporu bekleniyor.



HEDEF MAME DIOUF



Dış transfer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdüren İzmir ekibi Konyaspor'dan forvet Mame Diouf'u kadrosuna katmak istiyor. Diouf ile yapılan görüşmelerde aradaki fark çok cüzi miktarlara kadar indi.



Anlaşma sağlanması durumunda oyuncu İtalya kampına katılacak. Kariyerinde bir dönem Manchester United'ta da oynayan Senegalli 35 yaşındaki yıldız Diouf, Süper Lig'de Hatayspor formasıyla 2020-2021'de 19 gol, 2021-2022'de 12 gol, geçen sezon Konyaspor formasıyla ise 9 gol atmayı başardı.



