Göztepe, 5 eksikle Trabzonspor deplasmanında

Göztepe, cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında 5 oyunsundan mahrum olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Göztepe, 5 eksikle Trabzonspor deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2025 13:51
Son güncelleme 28 Mart 2025 14:00
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Ligde galip gelemediği son 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Göztepe, haftaya 37 puanla 7. sırada girdi. İzmir temsilcisinin deplasmandaki 13 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra cezalı futbolcular İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen ve Novatus Miroshi maçta forma giyemeyecek.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery