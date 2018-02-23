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Gomis maç sonu topu aldı, arkadaşlarına imzalattı!

Bafetimbi Gomis, hat-trick yaptığı Bursaspor maçının topunu aldı ve takım arkadaşlarına imzalattı.

Kaynak: Sporx.com
Gomis maç sonu topu aldı, arkadaşlarına imzalattı!
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23 Şubat 2018 23:36
Galatasaray-Bursaspor maçında hat-trick yapan Bafetimbi Gomis, maç topunu aldı.

Galatasaray'ın Bursaspor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada 11, 72 ve 90. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan Bafetimbi Gomis, maçın bitiş düdüğüyle topu aldı.

Fransız golcü, aldığı maç topunu takım arkadaşlarına imzalattı. Gomis, Bursaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de gol sayısı 20'ye yükseltti.



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