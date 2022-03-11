Gomis'in golü ofsayta takıldı

Galatasaray'ın Barcelona karşısında Gomis ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Haber; Sporx.com
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Gomis'in golü ofsayta takıldı
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11 Mart 2022 00:41
Galatasaray'ın Barcelona deplasmanına konuk olduğu karşılaşmanın 78. dakikasında Gomis ile bulduğu gol ofsayta takıldı.

78. dakikada Van Aanholt'un uzun oynadığı topu Gomis savunmanın arkasında kontrol etti. Gomis kaleci ter Stegen'in üzerinden topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bayrağı kalktı.

Golün iptal olmasının ardından Gomis büyük üzüntü yaşadı.

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