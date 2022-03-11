Gomis'in golü ofsayta takıldı

Galatasaray'ın Barcelona deplasmanına konuk olduğu karşılaşmanın 78. dakikasında Gomis ile bulduğu gol ofsayta takıldı.
78. dakikada Van Aanholt'un uzun oynadığı topu Gomis savunmanın arkasında kontrol etti. Gomis kaleci ter Stegen'in üzerinden topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bayrağı kalktı.
Golün iptal olmasının ardından Gomis büyük üzüntü yaşadı.
78. dakikada Van Aanholt'un uzun oynadığı topu Gomis savunmanın arkasında kontrol etti. Gomis kaleci ter Stegen'in üzerinden topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bayrağı kalktı.
Golün iptal olmasının ardından Gomis büyük üzüntü yaşadı.