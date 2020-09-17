Gökhan Töre için imza haftası

Beşiktaş, Gökhan Töre ve menajeriyle bu hafta içinde bir araya gelerek transferi resmiyete dökmeyi planlıyor.

Gökhan Töre için imza haftası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Eylül 2020 09:35
Yeni Malatyaspor'la yollarını ayırıp Siyah-Beyazlılar'a geri dönüş için masaya oturan Gökhan Töre, ilk görüşmeden olumsuz ayrılsa da ikinci temasta taraflar anlaşma noktasına gelmişti.

Kulüp ve oyuncu menacerinin bu hafta içerisinde tekrar biraraya gelip transfere resmiyet kazandırması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli kanat oyuncusu, takıma hazır olarak katılabilmek için her gün özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için