Ümit Milli Takımımız, Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde özel maçta Sırbistan ile karşılaştı.
Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Sırbistan oldu.
Ümit Milli Takım'da Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar sakatlandı. Sırbistan maçında sakatlanan Gökdeniz Bayrakdar'ın köprücük kemiğinde kırık şüphesi olduğu öğrenildi.
Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Sırbistan oldu.
Ümit Milli Takım'da Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar sakatlandı. Sırbistan maçında sakatlanan Gökdeniz Bayrakdar'ın köprücük kemiğinde kırık şüphesi olduğu öğrenildi.