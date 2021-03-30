Gökdeniz Bayrakdar'ın köprücük kemiğinde kırık şüphesi

Ümit Milli Takımımız, Alanya'da oynadığı hazırlık maçında Sırbistan'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada sakatlanan Gökdeniz Bayrakdar'ın köprücük kemiğinde kırık şüphesi olduğu öğrenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gökdeniz Bayrakdar'ın köprücük kemiğinde kırık şüphesi
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30 Mart 2021 21:00
Ümit Milli Takımımız, Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde özel maçta Sırbistan ile karşılaştı.

Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Sırbistan oldu.

Ümit Milli Takım'da Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar sakatlandı. Sırbistan maçında sakatlanan Gökdeniz Bayrakdar'ın köprücük kemiğinde kırık şüphesi olduğu öğrenildi.



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