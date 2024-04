Gizem Örge: 'Dünyanın en büyük spor kulübüyüz!''

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'e 3-2 üstünlük kurarak şampiyon olan Fenerbahçe Opet'te yüzler gülüyor.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan final mücadelesinin ardından şampiyonluk kupasına uzanan sarı-lacivertlilerde voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt ve milli voleybolcu Gizem Örge, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonluğunun ardından Vodafone Sultanlar Ligi'nde de kupayı kazandıklarına dikkati çeken Simla Türker Bayazıt, "Sezon mutlu ve güzel bitti, 2 kupa aldık, mutluyuz. Hak ettiğimizi kazanmaya çalıştık ve başardık. Eczacıbaşı Dynavit'i de tebrik etmek gerekiyor. Onlar da çok güzel bir seri oynadılar. Yorgunuz ama mutluyuz." açıklamasını yaptı.



Elde edilen başarılarda emeği geçenlere teşekkür eden Bayazıt, şöyle konuştu:



"Bütün seneyi hep beraber paylaşınca bu güzel anı da hep beraber paylaştık. Bütün sporcularımızı, teknik ekibimizi tebrik ediyorum, taraftarlarımıza ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Her yerde yanımızdasınız, büyük emek veriyorsunuz. Güzel bir sezon oldu. 2 kupayla sezonu bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."



Gizem Örge: "Dünyanın en büyük spor kulübü deyişi lafta olan bir şey değil"



Final serisinin son maçı öncesinde büyük bir stres yaşadığını vurgulayan Fenerbahçe Opet'in milli oyuncusu Gizem Örge ise "Gerçekten bugün midemde kilom kadar ağırlık vardı. Bütün sezonun stresini midemde hissettim. Ne yemek yiyebildim, ne uyku uyuyabildim. Bizim için çok önemliydi, mücadele dolu bir sezondu. Eczacıbaşı'nı tebrik etmek istiyorum. Voleybolseverlere çok güzel bir seri izlettik. Takımımla gurur duyuyorum. Final serisinde 5. maçı oynamak kolay değildir. Fizik açıdan zor olmasının yanı sıra psikolojik olarak da ayakta kalmak zordur. Bu eşiği sağlam şekilde aştık, takım olarak çok iyi bir performans gösterdik. O yüzden takımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un her zaman destek verdiğini ve bunu hissettiklerini vurgulayan Örge, şöyle devam etti:



"Başkanımız son 3 maçımızda hep yanımızdaydı. Fenerbahçe ailesine de armağan etmek istiyorum bu kupayı. Taraftarlarımız hep yanımızda. Çok mutluyuz. İnşallah şampiyonluk serisi 3, 4, 5. olarak devam eder."



Fenerbahçe'nin her branşa yatırım yaptığının altını çizen Örge, "Doğru yatırım, spora verilen değer ortada. Dünyanın en büyük spor kulübü deyişi lafta olan bir şey değil. Doğru yatırımlar yapılıp doğru ilgi gösterilince başarı geliyor. Fenerbahçe bunun için en iyi örnek." diye konuştu.



Son olarak taraftarlara teşekkür eden başarılı sporcu, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Başta '7. Adam' olmak üzere yanımızda olan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Uzaktan bizi destekleyen, biz düştüğümüzde bizim yanımızda olan, inancını kaybetmeyen taraftarlarımıza ayrıca kalpten teşekkür etmek istiyorum. Voleybol onlarla güzel, bizi desteklemeye devam etsinler."