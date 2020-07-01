Giresunspor ilk 6 hedefine ulaşmak istiyor

Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Sinan Akgün, play off iddialarını ligin sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Haber; AA
Giresunspor ilk 6 hedefine ulaşmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2020 14:58
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp asbaşkanı Sinan Akgün, play off iddialarını ligin sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün sahalarında konuk ettikleri Bursaspor'a 1-0 mağlup olduklarını anımsattı.

Sahadan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Akgün, "Kazanma adına 90 dakika mücadele ettik. Çok istedik, mücadele ettik. Gol pozisyonlarımız da vardı ancak olmadı. Play off hedefimizde ciddi yara aldık ama pes etmedik. Matematiksel olarak iddiamız var. Lig sonuna kadar mücadele ederek ilk 6 hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akgün, Bursaspor maçıyla ile son 11 günde ligde dört karşılaşma oynadıklarına işaret ederek, "Belki de futbol tarihinde böyle bir uygulama yoktur. Bir takım 11 günde dört karşılaşma oynamaz." diye konuştu.

Sinan Akgün, 5 Temmuz Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceklerini kaydederek, zorlu maçı kazanarak Bursaspor yenilgisini telafi edeceklerini sözlerine ekledi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için