Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kaleci transferi yapmak isteyen Galatasaray'da, sezon başında 1 yıllığına Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'u geri çağırma fikri iyice benimsenmiş durumda.



Kulübün ekonomik durumunu da göz önüne alan yönetim, Okan çözümünü ilk sıraya koyarken Giresunspor'la bir görüşme gerçekleştirildi. 26 yaşındaki kaleci ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Karadeniz ekibi, sarı kırmızılıların bu teklifine olumlu yaklaştı. Yeşil beyazlılar Okan'a karşılık olarak, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı istedi.



BİRÇOK KULÜBÜN LİSTESİNDE



Giresunsporlu yöneticiler, bu sezon başında geldiği Galatasaray'da çok az şans bulan ve ara Transfer dönemi için Süper Lig'den birçok kulübün listesinden olan Aytaç'ı kadrolarında görmek istediklerini sarı kırmızılı yöne time ilettiler. İki kulüp başkanları arasındaki iyi ilişkiler de göz önüne alındığında Okan'ın Galatasaray'a geri dönüşü konusunda bir sıkıntı çıkması beklenmiyor.



Giresunspor'un Aytaç Kara talebiyle ilgili de teknik direktör Fatih Terim'le görüşülecek ve onay gelmesi durumunda Aytaç yeni takımına gidecek.



