Getafe, Real Oviedo'yu ilk yarıda geçti

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Getafe, evinde Real Oviedo'yu ağırladı.
Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynana maçı Getafe 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekipte Mario Martin, 45+4. dakikada Luis Milla'nın asistinde fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Getafe'nin ikinci golünü 45+9'da Borja Mayoral attı. Asisti yine Luis Milla yaptı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.
Oviedo'da Federico Vinas, 80. dakikada kırmızı kart gördü.
İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Getafe, Real Oviedo'yu 2-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Getafe, puanını 9 yaptı. Real Oviedo, 3 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Getafe, Barcelona deplasmanına gidecek. Real Oviedo ise Elche'ye konuk olacak.