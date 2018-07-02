Gerald Green, Houston Rockets'ta kaldı!

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Houston Rockets'ın, geçen sezon beklediği verimi aldığı Gerald Green ile yola devam etme kararı aldığı belirtildi.Fox Houston'dan Mark Berman'ın haberine göre; Gerald Green, Houston Rockets'tan 1 sezon veteran minimum kontratı kabul etti. Gerald Green'in bu kontrat sonucunda 2.4 milyon dolar kazanacağı ifade edildi.Gerald Green, geçen szon ortasında Rockets'tan gelen teklifi kabul etmiş ve benchten gelerek önemli katkı sağlamıştı.32 yaşındaki Gerald Green, Rockets formasıyla çıktığı 41 maçta 36.9 üçlük yüzdesiyle 12.1 sayı, 3.2 ribaunt ve 0.6 asist ortalamaları yakalamıştı.