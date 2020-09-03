Gençlerbirliği, Murat Yıldırım'ı transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, Murat Yıldırım'ı kadrosuna kattı.
Başkent ekibinden transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Takımımız, kadrosuna Murat Yıldırım'ı kattı. Geçen sezonu Yeni Malatyaspor'da geçiren orta saha oyuncusu kulübümüzle bir yıllık sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.
Başkent ekibinden transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Takımımız, kadrosuna Murat Yıldırım'ı kattı. Geçen sezonu Yeni Malatyaspor'da geçiren orta saha oyuncusu kulübümüzle bir yıllık sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.