Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in golleri sadece Sarı-Lacivertli taraftarların değil, Gençlerbirliği'nin de yüzünü güldürüyor. Zira o attıkça piyasa değeri yükseliyor. Başkent ekibi de hem onu alt yapısından yetiştirmenin gururunu yaşıyor hem de gelecekte elde edeceği kazancı nasıl harcayacağını planlıyor.Transfer tahtası kapalı olan Gençlerbirliği'nin maddi zorluklarından yararlanmak isteyenler kulübün kapısını aşındırıyor. Ancak Gençlerbirliği'nin bu değeri ucuza vermeye hiç niyeti yok.Daha önceki Gençlerbirliği Yönetimi'nin kapısını çalan bazı futbol tacirleri, Arda'nın sonraki satıştan yüzde 20'lik payı için 1.5 milyon euro teklif etti. Yeni seçilen yönetime ise bu konuda gelen teklifler 3 milyon euro.Buna rağmen Başkent ekibinin yönetimi, Arda'daki payını 5 milyon eurodan aşağı satmak niyetinde değil. Yapılan hesaplamalar genç oyuncunun 25-30 milyon euro civarında bir değere ulaşacağını gösteriyor. Başkent ekibi de bu muhtemel değer üzerinden hesap yapıyor.Olası bir satıştan gelecek para yine altyapıya harcanacak. Yönetim kesinlikle bu parayı borç kapatmak ve transfer tahtasını açtırmak için kullanmayacak. Transfer tahtasını açtırmak için gerekli olan 40 milyon TL'lik kaynak, başka yollardan karşılanacak.Bu konudaki çalışmalar sürüyor. Arda Güler'in olası satışından gelecek para ise kulübü daha ileriye taşıyacak yatırımlara (gençlere) ayrılacak. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin halen 180 milyon lira birikmiş borcu bulunuyor.