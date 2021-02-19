Gedson Fernandes: "Alanyaspor maçında savaşacağız"

Galatasaray'ın yeni isimlerinden Gedson Fernandes, Alanyaspor maçı öncesinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Gedson Fernandes: 'Alanyaspor maçında savaşacağız'
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19 Şubat 2021 17:35
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
Tottenham
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Gedson Fernandes, Alanyaspor ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a gelerek doğru bir karar verdiğini kaydeden Portekizli oyuncu, "Galatasaray'a gelerek çok doğru bir seçim yaptım, çok mutluyum. Bir adaptasyon süreci var, onu da hemen atlatıp, o şekilde devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor maçında savaşan bir takım olacaklarını vurgulayan genç isim, "Maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hocamız bizi çok iyi hazırlıyor. Maça çıktığımızda tam anlamıyla konsantre olmuş, galibiyeti isteyen bir Galatasaray görecekler. Umarım galibiyeti alır ve 3 puanla evimize döneriz." dedi.

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi 19:00'da karşı karşıya gelecek.



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